I parrucchieri chiedono di riaprire prima dell’1 giugno: “Troppe spese in questi mesi di chiusura”

Si susseguono gli appelli dei parrucchieri per tornare ad aprire i saloni prima dell’1 giugno. In molti in queste ore stanno partecipando ad un flash mob, scattandosi una foto con mascherina e guanti e pubblicandola sui social network con l’hashtag #fateciaprire. Per molti, fra affitti, bollette, noleggio o acquisto di apparecchiature, le spese stanno diventando insostenibili. Lo spettro dell’abusivismo rischia inoltre di inficiare gli sforzi. Una riapertura anticipata è in discussione in Emilia-Romagna per evitare che i saloni non abbassino definitivamente le saracinesche quando ci sarà la riapertura.