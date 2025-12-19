Visita speciale all’Ospedale Civile di Faenza, nei reparti di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, dove gli auguri di Buon Natale sono arrivati dai Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Faenza, che hanno consegnato tanti panettoni personalizzati Arma dei Carabinieri. Un momento ideato per portare un sorriso e solidarietà a tutto il personale medico, infermieristico e ai vari operatori, e “per esprimere gratitudine per la professionalità, la competenza, l’umanità e la dedizione dimostrate”.

Agli auguri di Natale erano presenti il Tenente Colonnello Giancarlo Tatta, Presidente della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza, il dottor Gabriele Farina, Direttore Sanitario del Pronto Soccorso, la dottoressa Eleonora Ferrari, Medico di Direzione, Anna Lusa, Coordinatrice della Direzione Sanitaria.