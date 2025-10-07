Undici giovanissimi portacolori del Nuoto Sub Faenza, tra nuotatrici e nuotatori, sono stati fra i protagonisti della seconda edizione di “Facciamo Squadra”, format di gare di livello nazionale per la categoria “Propaganda” organizzata dalla Federnuoto in collaborazione con Domenico Fioravanti, olimpionico dei Giochi di Sydney 2000 ed Andrea Beccari, olimpionico di staffetta, due “vecchi” amici della società romagnola. A “Facciamo Squadra”, andata in scena in due giornate a fine settembre al Polo Acquatico di Ostia, il Nuoto Sub Faenza si era qualificato come una delle prime tre società in Emilia-Romagna nella prova organizzata in aprile presso la piscina comunale di Piazzale Pancrazi a Faenza. Ognuno degli 11 atleti accompagnati ad Ostia da Giorgia Silimbani e Michela Bucci, ha disputato una gara individuale o di staffetta, incluse discipline come il 25 metri a pallanuotista e il 25 metri con superamento di ostacoli. Dopo una sessione di qualifiche, il Nuoto Sub Faenza ha concluso la manifestazione classificandosi sedicesimo su 28 società provenienti da tutta Italia. Le ragazze, i ragazzi e le allenatrici sono stati ospitati al Centro Federale assieme alle altre squadre e hanno potuto così vivere un’esperienza intensa e altamente formativa in un impianto suggestivo e importante come quello della Fin dove si allenano gli atleti della Nazionale di nuoto.

Intanto sta per ripartire la stagione ufficiale delle gare in corsia, anche se non è ancora stato diffuso il calendario del Comitato Regionale per l’Emilia-Romagna della Federnuoto.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre un gruppo di 24 fra nuotatrici e nuotatori faentini delle categorie Cadetti, Juniores e Ragazzi assieme agli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani parteciperà alla “Mugele Cup” in programma nella città tedesca di Schwäbisch Gmünd nel Württemberg orientale gemellata con Faenza.