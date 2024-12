I Negramaro hanno omaggiato il MEI di Faenza nella puntata di Playlist: tutto ciò che è musica, andata in onda giovedì sera su Rai 2.

Il programma dedicato alla musica, condotto da Federica Gentile, ha organizzato una puntata per ripercorrere la carriera della band e per presentare l’ultimo album Free Love. Nei minuti finali della puntata, l’omaggio a Giordano Sangiorgi e al MEI.

I Negramaro, 25 anni fa, furono protagonisti a Faenza, furono protagonisti del Meeting, che in quegli anni ancora si teneva al centro fieristico. Quello stesso anno iniziò il loro primo tour di successo che li fece conoscere in tutta Italia. L’anno successivo, tornarono a Faenza e furono premiati al Teatro Masini

“Con il loro “Free Love”, i Negramaro si confermano non solo interpreti di grande talento, ma anche ambasciatori di una musica che unisce, emoziona e rende omaggio a chi lavora dietro le quinte per alimentare la creatività e l’innovazione nel settore musicale.

Un ringraziamento che suona come un invito: continuare a credere nella forza della musica indipendente e nel valore delle realtà che, come il MEI, rappresentano il cuore pulsante di questa scena” commenta Giordano Sangiorgi, patron del MEI.