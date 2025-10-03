Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che include oltre alla Capogruppo anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi) promuove la nuova campagna sulla sicurezza informatica ‘I Navigati’ lanciata dall’Associazione Bancaria Italiana e volta ad aiutare persone e famiglie a riconoscere e proteggersi dalle minacce informatiche. La campagna di informazione 2025 prende il via oggi e mira a sensibilizzare i cittadini su due aspetti importantissimi: la prevenzione delle frodi informatiche, comprese quelle realizzate con l’intelligenza artificiale, e l’uso consapevole dei bonifici istantanei.

La campagna di informazione è quest’anno incentrata sul concetto di “Freeze”. In un mondo digitale sempre più veloce e interconnesso, dove le truffe fanno leva sull’urgenza e sul panico per indurre reazioni impulsive, la campagna “I Navigati” dà un messaggio chiaro: fermarsi e riflettere è il primo gesto di difesa. Bloccare l’azione, prendersi un momento per ragionare, osservare con lucidità e valutare con attenzione può fare la differenza.

Il messaggio chiave della campagna, “Truffe in agguato? Chi si ferma è salvo”, è un invito a non lasciarsi sopraffare dalla pressione, a riconoscere i segnali di allarme e a rispondere con consapevolezza. Interrompere un’azione e verificare un’informazione per proteggersi. La campagna informativa si avvale di video, approfondimenti multimediali, interviste, consigli degli esperti.

Con questa narrazione, “I Navigati” si confermano un punto di riferimento per l’educazione digitale, offrendo contenuti accessibili e coinvolgenti per tutti, dai più giovani agli utenti più esperti.

La campagna, disponibile online sul sitohttps://inavigati.certfin.it, sui canali social e sulle TV digitali, è promossa da CERTFin (Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano, presieduto dalla Banca d’Italia e dall’ABI e gestito da ABI Lab) insieme, tra gli altri, a Banca d’Italia, ABI, IVASS, Polizia di Stato, e La Cassa di Ravenna.

Con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e in collaborazione con grandi realtà tecnologiche internazionali, l’iniziativa conferma l’impegno condiviso per una cultura digitale più sicura e consapevole.

A supporto dei clienti per veicolare tutte le informazioni utili sui bonifici istantanei, l’ABI ha già pubblicato una guidadigitale con indicazioni pratiche per utilizzare questo strumento in sicurezza.