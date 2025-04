I Musei Byron e del Risorgimento si apprestano a vivere un aprile di grandissima attenzione e curiosità in tutto il mondo, essendo al centro della visita a Ravenna di due Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Re Carlo III d’Inghilterra con la Regina Camilla. Ma l’attenzione mediatica per i Musei della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, è già altissima e lo dimostra l’ampio reportage realizzato, prima sull’edizione digitale e poi su quella cartacea, dal Kleine Zeitung, il terzo giornale austriaco per diffusione ed il primo in assoluto tra i giornali dei Lander. ‘Lo splendore dorato di Ravenna’ è il titolo del reportage di Adolf Winkler che, partendo da Giustiniano e Teodora arriva ai giorni nostri di Riccardo e Cristina Muti, ricorda l’amore infinito di Lord Byron, oltre che per la Contessa Teresa, anche per i mosaici d’oro che hanno conquistato anche Gustav Klimt, e per la lotta dell’Italia per la libertà dall’oppressore straniero, quel Risorgimento cui l’intuizione originaria di Antonio Patuelli ha portato oggi alla realizzazione in parallelo dei due Musei Byron e del Risorgimento, collegati dalle vicende byroniane e da una profonda condivisione di ideali e di contenuti.

Dopo essere stati protagonisti su gran parte della stampa anglosassone, dal The Guardian al The Times, dopo aver trovato spazio sui media spagnoli e sudamericani, dopo aver attraversato l’Europa sui media più prestigiosi, i Musei Byron e del Risorgimento, già meta quotidiana di centinaia di visitatori, turisti, studiosi e scolaresche da tutto il mondo, sono nuovamente sotto i riflettori della stampa internazionale. In attesa del grande evento che accenderà sui Musei Byron e del Risorgimento i riflettori da tutto il mondo, il 10 aprile prossimo.