Quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnerà Re Carlo III e la Regina Camilla ad aprire i loro occhi sulla magia di piazza San Francesco, la città di Ravenna farà il giro del mondo rimettendo i panni dell’antica capitale imperiale di cui la città mostrerà ai Capi di Stato ed a miliardi di telespettatori i monumenti ancora intatti. La capacità di Ravenna, non solo di conservare magnificamente, ma anche di recuperare e rendere fruibile, viva, la propria storia e la propria cultura ha una recentissima, stupefacente, testimonianza nei Musei Byron e del Risorgimento che, ad appena quattro mesi dalla propria inaugurazione, saranno una delle tappe centrali della straordinaria visita di Capi di Stato.

Il legame tra il Museo Byron in particolare ed i britannici è forte. Non solo per evidenti ragioni di interesse culturale e letterario per il grande poeta inglese maestro del Romanticismo, che è già da quattro mesi motivo di interesse di tutta la grande stampa anglosassone per il Museo Byron. Ma The Queen’s Reading Room, l’ente benefico fondato e ora guidato dalla stessa Regina che si occupa di valorizzare e far conoscere i benefici ed il potere della lettura nel mondo, è il punto d’incontro ideale tra la Gran Bretagna e il Museo appena inaugurato, le cui sale riportano magnificamente l’atmosfera british che animava gli anni di Byron in Italia e lo ispirava in alcune delle sue opere più famose. ‘Con la loro straordinaria possibilità di educare ed ispirare _ scrive la Regina _ i libri di autori di tutto il mondo mi hanno arricchito per tutta la vita’. Ed una parte di questo arricchimento arriverà anche dalle splendide sale del Museo Byron, dove la vita, le opere e i cimeli del poeta sono raccontati e vissuti con la potente forza della tecnologia digitale, capace di immergere qualsiasi visitatore nella vera realtà, nel pensiero e nell’atmosfera di quegli anni.

Il Museo Byron, che è anche sede dell’Italian Byron Society, sarà quindi per un giorno anche la sezione italiana della Queen’s Reading Room in cui ovviamente il poeta inglese sarà il grande protagonista.

I Musei Byron e del Risorgimento, ideati ormai venti anni fa dal Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, fortemente voluti, sostenuti e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta prima da Lanfranco Gualtieri e da Ernesto Giuseppe Alfieri ed ora da Mirella Falconi Mazzotti, si evidenziano come uno straordinario patrimonio mondiale di cultura.

Ad appena quattro mesi dall’inaugurazione, i Musei hanno fatto il giro del mondo facendo parlare di se tutti i più prestigiosi media internazionali, dal The Telegraph al The Time, hanno già ospitato importantissime visite istituzionali nazionali ed internazionali, come quelle recenti del Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ed ora si preparano ad essere di nuovo al centro dell’attenzione mondiale. Quell’attenzione che Ravenna, capitale imperiale romana e bizantina non ha mai smesso, culturalmente parlando, di essere.