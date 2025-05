Per il secondo anno consecutivo, Romagna in fiore trasforma i paesaggi della Romagna in palcoscenici a cielo aperto, celebrandone la bellezza e la storia e soprattutto le comunità che li abitano e custodiscono. Il percorso di nove appuntamenti nei fine settimana – tutti rigorosamente nel segno del green e dei cammini da percorrere a piedi e in bicicletta per raggiungere i luoghi di spettacolo – comincia a Faenza sabato 10 maggio. Alle 16 a Castel Raniero, oggi “casa” dell’ormai storico festival folk La Musica nelle Aie, ci attendono i Modena City Ramblers. Gli 80 anni della Liberazione e il ventennale del loro disco d’oro Appunti partigiani sono infatti l’occasione per celebrare i valori dell’antifascismo con il loro combat folk, tra contaminazioni rock e punk e amore incondizionato per il folk irlandese. In collaborazione con il MEI di Faenza, l’opening act è invece affidato al cantautore romagnolo Martino Chieffo, che racconta dell’alluvione e della ripartenza con il brano Terra mossa. Visitando alcuni dei territori più colpiti dagli eventi alluvionali, Romagna in fiore continua fino al 2 giugno a Traversara di Bagnacavallo, Modigliana, Mercato Saraceno, Borgo Tossignano, Forlì, Castel Bolognese, La Torraccia a Ravenna e Riolo Terme. Ravenna Festival ringrazia Gruppo Hera, main partner dell’iniziativa, e le aziende sostenitrici che hanno scelto di “adottare” questi luoghi; nel caso di Faenza, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Confartigianato Ravenna. A Castel Raniero, gli stand gastronomici sono organizzati da La Musica nelle Aie. Il luogo di spettacolo è raggiungibile da vari parcheggi, con percorsi a piedi da 1 a 3 km. Informazioni su percorsi, guide e parcheggi sul sito trailromagna.eu

Quale migliore palcoscenico per i Modena City Ramblers che il parco dell’ex colonia di Castel Raniero, da quarant’anni legato alla musica folk e primo centro nevralgico per i grandi eventi dal vivo sulla collina faentina? Nati nel 1991 come gruppo folk irlandese – da sempre sono innamorati della musica e della tradizioni dell’isola di smeraldo – i Modena City Ramblers propongono il loro combat folk unendo giga e reel celtici, violini e chitarre elettriche, canti di resistenza, canti popolari italiani e testi di denuncia sociale, all’insegna dell’antifascismo e con zero compromessi con il politicamente corretto. Travolgenti sul palco, hanno attraversato i decenni senza mai perdere coerenza e passione – anche civile. Il loro più recente album, Altomare, è stato prodotto tramite crowfunding e include undici nuove canzoni “affidate alla corrente”: undici canti di fiero navigare, amore e Resistenza.

Accanto a brani del suo repertorio di cantautore, Martino Chieffo – il cui primo disco Parole leggere è stato registrato a Crinale, nella campagna tosco-romagnola, con il crepitio del fuoco che si confonde con il mormorio degli amplificatori a valvole – propone Terra mossa, parte della compilation Tu sei la terra, tu sei l’amor sul tema dell’alluvione in Romagna, realizzata da artisti indipendenti della regione e curata da Giordano Sangiorgi del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Il secondo evento di Romagna in fiore è in programma domenica 11 maggio con Raphael Gualazzi alla Torre di Traversara, frazione di Bagnacavallo, mentre sabato 17 maggio il testimone passa a I Patagarri, band rivelazione di X Factor che si esibirà nella foresta di Montebello a Modigliana. Domenica 18 maggio l’appuntamento è con i Quintorigo e John De Leo all’Azienda Agricola Clorofilla sulle colline di Mercato Saraceno. Sabato 24 maggio alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano la versatilità del compositore e violoncellista Ernst Reijseger incontra la tradizione popolare del Cuncordu e Tenore di Orosei. Domenica 25 maggio è la volta della Premiata Forneria Marconi al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì, incluso un omaggio a Fabrizio De André. Sabato 31 maggio il concerto dei Savana Funk è in programma al Mulino Scodellino a un paio di chilometri da Castel Bolognese, mentre domenica 1 giugno si torna a Ravenna, alla Torraccia, per il doppio appuntamento con Fatoumata Diawara e Bab L’ Bluz in collaborazione con il Festival delle Culture. L’ultimo concerto della rassegna, lunedì 2 giugno, è quello della cantautrice israeliana Noa, preceduta in scena dal Coro a Coro di Rachele Andrioli.

Romagna in fiore è organizzata da Ravenna Festival in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località interessate, con l’energia verde di Tozzi Green e con partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna.

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org

Ingresso 5 euro (omaggio per chi ha subito danni nelle alluvioni)

Carnet sostenitore per tutti i concerti: 50 euro, inclusa la t-shirt dell’edizione 2025 e donazione alle piccole biblioteche alluvionate