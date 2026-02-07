Saranno 25 gli studenti delle classi quinte del Liceo “G. Ricci Curbastro” a partecipare, a partire dalla prossima settimana, a un percorso formativo dedicato alla conoscenza della professione medica. Gli studenti provengono da tutti e cinque gli indirizzi dell’istituto: Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, Linguistico e Scienze umane.

Il progetto, dal titolo “La professione del medico”, è stato presentato nella biblioteca del Liceo e si realizzerà grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Si tratta di un’iniziativa di alto valore formativo e orientativo, pensata per avvicinare gli studenti a una professione complessa e di grande responsabilità.

Alla presentazione hanno preso parte la presidente dell’Ordine dei Medici, Gaia Saini, affiancata dalla referente del progetto per Lugo, Elisa Bucchi, e il dirigente scolastico del liceo, Giancarlo Frassineti, insieme alle docenti referenti Maria Elena Dalmonte, Arianna Fallacara e Laura Scardovi. Durante l’incontro sono state illustrate le finalità e l’organizzazione del percorso.

Il progetto prevede una prima fase di 18 ore, che si svolgerà dal 9 al 13 febbraio, dalle 14 alle 17, presso l’Ospedale Umberto I di Lugo. In questa fase sono previste 12 ore di lezioni teoriche, tenute da 17 medici all’interno dei reparti ospedalieri, 5 ore di visite agli ambulatori, con simulazioni di esami diagnostici (come l’ecografia), e un’ora finale di verifica.

Il programma prenderà avvio con una lezione di etica e deontologia medica, tenuta dalla presidente dell’Ordine, e affronterà numerosi ambiti specialistici: demenze, fecondazione assistita, ecografia e Doppler, malattie renali e dialisi, emergenze, oftalmologia, prevenzione andrologica, terapia intensiva, sale operatorie e tecniche chirurgiche, screening HPV della cervice, diagnostica senologica, riabilitazione, traumatologia, spirometria e diabetologia.

Una seconda parte del progetto, che si svolgerà nelle settimane successive, sarà dedicata ai temi della cardiologia, della dermatologia e della medicina generale.

L’iniziativa rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta formativa del Liceo “Ricci Curbastro”, punto di riferimento per la comunità dell’Unione della Bassa Romagna e non solo. La positiva collaborazione con l’Ordine dei Medici apre inoltre la prospettiva di una ulteriore implementazione del progetto negli anni futuri, con l’estensione anche agli studenti delle classi quarte.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore