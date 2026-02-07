Saranno 25 gli studenti delle classi quinte del Liceo “G. Ricci Curbastro” a partecipare, a partire dalla prossima settimana, a un percorso formativo dedicato alla conoscenza della professione medica. Gli studenti provengono da tutti e cinque gli indirizzi dell’istituto: Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, Linguistico e Scienze umane.

Il progetto, dal titolo “La professione del medico”, è stato presentato nella biblioteca del Liceo e si realizzerà grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Si tratta di un’iniziativa di alto valore formativo e orientativo, pensata per avvicinare gli studenti a una professione complessa e di grande responsabilità.

Alla presentazione hanno preso parte la presidente dell’Ordine dei Medici, Gaia Saini, affiancata dalla referente del progetto per Lugo, Elisa Bucchi, e il dirigente scolastico del liceo, Giancarlo Frassineti, insieme alle docenti referenti Maria Elena Dalmonte, Arianna Fallacara e Laura Scardovi. Durante l’incontro sono state illustrate le finalità e l’organizzazione del percorso.

Il progetto prevede una prima fase di 18 ore, che si svolgerà dal 9 al 13 febbraio, dalle 14 alle 17, presso l’Ospedale Umberto I di Lugo. In questa fase sono previste 12 ore di lezioni teoriche, tenute da 17 medici all’interno dei reparti ospedalieri, 5 ore di visite agli ambulatori, con simulazioni di esami diagnostici (come l’ecografia), e un’ora finale di verifica.

Il programma prenderà avvio con una lezione di etica e deontologia medica, tenuta dalla presidente dell’Ordine, e affronterà numerosi ambiti specialistici: demenze, fecondazione assistita, ecografia e Doppler, malattie renali e dialisi, emergenze, oftalmologia, prevenzione andrologica, terapia intensiva, sale operatorie e tecniche chirurgiche, screening HPV della cervice, diagnostica senologica, riabilitazione, traumatologia, spirometria e diabetologia.

Una seconda parte del progetto, che si svolgerà nelle settimane successive, sarà dedicata ai temi della cardiologia, della dermatologia e della medicina generale.

L’iniziativa rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta formativa del Liceo “Ricci Curbastro”, punto di riferimento per la comunità dell’Unione della Bassa Romagna e non solo. La positiva collaborazione con l’Ordine dei Medici apre inoltre la prospettiva di una ulteriore implementazione del progetto negli anni futuri, con l’estensione anche agli studenti delle classi quarte.