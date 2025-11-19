Ha preso il via con il botto domenica scorsa la stagione delle nuotatrici e dei nuotatori Master con la partecipazione al 22° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna, dove i 18 portacolori del Nuoto Sub Faenza hanno conquistato 18 medaglie d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo. Questo risultato, sommato al punteggio ottenuto da tutti gli atleti faentini, ha permesso alla squadra di aggiudicarsi il Trofeo di Terza Società partecipante su 72 iscritte.

A primeggiare è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) vincendo nei 100 farfalla, negli 800 stile libero e nei 50 stile libero, nonché ottenendo il migliore punteggio Super Master femminile del Nuoto Sub Faenza: 881. Al ritorno alle gare dopo un periodo di pausa, l’inossidabile Laura Rava (M80) ha conquistato l’oro nei 50 stile libero e nei 50 dorso; non è stata da meno sua figlia, Gabriella Garavini (M60), la quale ha battuto la concorrenza nei 50 e nei 100 stile libero, prendendo anche il bronzo nei 50 rana. Veronica Molnar (M55) ha vinto nei 50 dorso e si è piazzata seconda nei 50 stile libero; Federica Sfogliaferri (M55) si è messa al collo la medaglia d’oro nei 100 dorso e quelle di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero; Claudia Emma Pasi (M40) ha conquistato l’argento nei 50 stile libero e il bronzo nei 50 rana. Alla sua prima competizione come Master, Nicole Sarti (M20) ha vinto nei 100 dorso e si è piazzata terza negli 800 stile libero. In campo maschile spiccano i tre successi di Stefano Schiumarini (M65) nei 50 rana, nei 50 dorso e nei 100 dorso; Alessandro Amadei (M40) ha vinto nei 50 dorso e nei 50 farfalla con il migliore risultato Super Master maschile della società: 880 punti. Ruggiscono i più giovani: Luca Stroppa (M20) batte tutti nei 50 farfalla, nei 50 e 100 rana, mentre Davide Ranieri (M20) conquista l’argento nei 50 dorso e nei 100 stile libero. In evidenza anche Stefano Tummarello (M30) secondo nei 100 rana e terzo nei 100 stile libero, così come Emanuele Galaffroni (M25) bronzo nei 50 dorso. E’ tornato a gareggiare dopo otto anni Sebastiano Schiumarini (M60) e si è portato a casa la medaglia d’argento nei 50 dorso. I Master del Nuoto Sub Faenza torneranno in acqua sabato 29 e domenica 30 novembre in occasione del 21° Trofeo “Città di Riccione”.

Intanto, dopo l’ottimo avvio di stagione, le atlete e gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti, si preparano al 19° Meeting del Mosaico di nuoto in programma domenica prossima 23 novembre in vasca lunga da 50 metri alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.

Tra le squadre di pallanuoto giovanile del Nuoto Sub Faenza nell’ambito della Federnuoto emiliano-romagnola, nel weekend ha giocato solo la squadra Ragazzi Under 14 nella prima fase di qualificazione nel Girone C in trasferta contro Ravenna che ha prevalso col risultato di 11 a 7. Nel prossimo turno, alla 3^ giornata in programma domenica 30, la squadra manfreda osserverà un turno di riposo e tornerà a giocare per uno spareggio domenica 14 dicembre in trasferta contro la seconda classificata del girone A. La formazione Allievi Under 16, allenata da Piero Calderoni e inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, domenica 23 novembre alle 13 ospiterà un’altra squadra forte: la Rari Nantes Bologna che nella prima giornata ha goduto del turno di riposo. E’ previsto per giovedì 20 novembre alle 21 l’inizio del campionato regionale Uisp per la squadra Master allenata da Giancarlo Spoglianti che sarà ospite della Valmar Novafeltria.