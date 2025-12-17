Inarrestabili i Master faentini del nuoto fanno una nuova raccolta di medaglie: questa volta alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna nelle gare del 2° Trofeo “Endas” in vasca da 50 metri.

I 19 portacolori del Nuoto Sub Faenza conquistano ben 34 podi, con 20 ori, 8 argenti e 6 bronzi, guadagnando due posizioni nella classifica a squadre rispetto al 2024: quarti su una quarantina di società partecipanti a pochi punti dal terzo posto.

Immancabile all’appuntamento con la vittoria anche questa volta è la veterana Laura Rava (categoria M80) nei 50 metri dorso e nei 50 stile libero. La giovanissima Laura Sarti (M20) batte la concorrenza nei 50 e nei 100 dorso e si piazza seconda nei 100 stile libero; l’instancabile Annamaria Chillemi (M45) vince nei 400 stile libero, riposa 5 minuti, poi va a piazzarsi al secondo posto nei 100 farfalla; Sofia Salaroli (M25) è prima nei 100 rana (con il miglior punteggio Super Master della società: 903) e seconda nei 50 stile libero; Elettra Frassineti (M30) si prende l’oro nei 200 stile libero e l’argento nei 50 stile libero; Veronica Molnar (M55) è seconda nei 50 dorso e terza nei 50 stile libero; Gabriella Garavini (M60) conquista l’argento nei 50 dorso e il bronzo nei 200 stile libero. Alla prima competizione come Master, Anna Cacciari (M35) si piazza seconda nei 50 dorso e Aurora Lega (M20) terza nei 100 stile libero.

In campo maschile è dominio della famiglia Schiumarini con Stefano (M65, neo vice campione italiano dei 100 dorso) vincente nei 50 stile libero, nei 50 dorso, nei 50 rana e Sebastiano (M60) primo nei 50 e nei 100 dorso. Non restano indietro Alessandro Amadei (M40) che si prende la medaglia d’oro nei 50 dorso e nei 50 stile libero; Luca Stroppa (M20) primo nei 100 rana e nei 50 dorso e terzo nei 50 stile libero; Nicola Bruschi (M20) oro nei 100 dorso; Giacomo Oriani (M35, al rientro dopo qualche anno) primo nei 200 stile libero e secondo nei 50 stile libero; Dylan Tozzi (M30) argento nei 50 farfalla e bronzo nei 200 misti; Stefano Tummarello (M30) terzo nei 50 stile libero; Jacopo Budelazzi (M30) bronzo nei 200 stile libero.

Sono d’oro anche le staffette faentine: la mista 4 per 50 misti categoria M120 con Elettra Frassineti, Sofia Salaroli, Giacomo Oriani, Jacopo Budelazzi e la mista 4 per 50 misti M200 con Sebastiano Schiumarini, Gabriella Garavini, Alessandro Amadei, Veronica Molnar.

Verso il termine della manifestazione, fuori classifica, è la volta della staffetta Australiana, dove atleti maschi e femmine componenti delle 8 società con il migliore punteggio si sfidano ad eliminazione diretta nei 50 stile libero fino a quando non ne restano due per lo scontro finale: il Nuoto Sub Faenza schiera i più giovani e Francesca Neri non riesce per pochi decimi di secondo ad aggiudicarsi la finale, mentre in campo maschile Nicola Bruschi sbaraglia i sette avversari vincendo il primo premio. Il prossimo appuntamento dei Master del Nuoto Sub Faenza sarà al 24° Trofeo “Città di Ravenna” sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 in vasca lunga da 50 metri.

I più giovani portacolori del Nuoto Sub Faenza tornano con buoni risultati di squadra dalla Coppa di Natale del Torneo Invernale per Esordienti “A” e “B” disputata alla piscina Campedelli di Carpi: al 12º posto nella classifica degli Esordienti “A” su 34 team e all’8º posto nella classifica degli Esordienti “B” su 35. In Finale come Esordienti “A” Sophie Tassinari, Elena Coveri, Emma Alpi, Sofia Petito, Giuseppe Lega, Emanuele Cacciari, Francesco Testa, Valerio Chiarini, Matteo Baldassarri; come Esordienti “B” Francesco Bandini, Christian Della Monica, Simone Lippi, Leone Villa, Maria Giulia Boschi, Adelaide Ragazzini, Alice Farneti, Rita Aurora Fiorentini, Rebecca Fregnani. Unico podio per Elena Coveri (Esordienti “A1”) argento nei 100 rana, mentre podio sfiorato per una manciata di centesimi da Emma Alpi (“A1”) quarta nei 100 farfalla, da Francesco Bandini (“B2”) quarto nei 50 dorso e Adelaide Ragazzini (“B2”) quarta nei 50 farfalla. “Sensibili e soddisfacenti miglioramenti cronometrici per tutti – commenta il direttore sportivo Marco Mastrapasqua -; migliorati anche i piazzamenti di partenza, nonostante fossero passate solo due settimane dalle qualifiche”.

I nuotatori agonisti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti saranno in gara domenica prossima 21 dicembre a Riccione alle gare in vasca corta da 25 metri della prima e seconda parte della Fase Regione della Coppa “Caduti di Brema”.

Nel settore della pallanuoto la squadra Master, nella 3^ giornata del Campionato regionale Uisp la formazione mista faentina sarà giovedì 18 alle 21 in casa per affrontare i Sabadons Bologna. In ambito giovanile la formazione Allievi Under 16, inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, è chiamata ad una gara di “spareggio” in programma alla piscina “Ferrari” di Reggio Emilia sabato 20 dicembre alle 18.30 contro la Reggiana. Anche la squadra Ragazzi Under 14, dopo la prima fase di qualificazione nel Girone C, è attesa da uno spareggio sempre sabato 20 dicembre alle 20 in trasferta alla piscina “Ferrari” di Reggio Emilia contro l’Ondablu Formigine, seconda classificata del girone A. Gli Esordienti Under 12 domenica 21 saranno invece a Jesi per partecipare ad un torneo amichevole ad otto squadre, in attesa dell’inizio del campionato regionale, fissato al 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.