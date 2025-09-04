I manifestanti davanti al Benelli: “No a Italia – Israele, anche il calcio è politica”

“Protestare contro la decisione di far giocare le partite tra Italia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio e per di più a porte aperte nonostante la drammatica situazione a Gaza”. È questo l’obiettivo della manifestazione che si è tenuta questa mattina davanti allo Stadio Benelli, simbolo del calcio cittadino. L’andata sarà in Ungheria, il ritorno a Udine, dopo il rifiuto di Bari di ospitarla. La manifestazione è stata organizzata da Ravenna in Comune e hanno aderito una dozzina di associazioni del territorio, tra cui la Uisp Ravenna Lugo.