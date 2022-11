I maestri cioccolatieri tornano a Ravenna: da giovedì quattro giorni di festa con Art & Ciocc

I maestri cioccolatieri per quattro giorni a Ravenna. Torna in Piazza del Popolo Art & Ciocc. Il tour dei cioccolatieri arriva alla sua quattordicesima edizione e come ogni anno porterà in città specialità regionali, opere d’arte in cioccolato, biscotti, praline, creme spalmabili e realizzazioni di ogni forma e gusto. Una festa capace normalmente di attirare visitatori anche da fuori provincia. Col covid e il caro bollette, il timore era di una scarsa attenzione per i prodotti di cioccolato, invece le prime tappe del tour stanno dimostrando esattamente il contrario. Da giovedì a domenica, quindi, per tutto il giorno la festa coinvolgerà il centro, con tanti negozi, bar e ristoranti che aderiranno alla manifestazione