Anche questo anno i capanni di Piazza del Popolo sono stati depredati dai ladri, che hanno colpito nella notte tra giovedi e venerdi. Il sistema di chiusura dei manufatti si basa su delle cerniere in metallo, con viti da legno, munite di testa a croce, facimente svitabili dall esterno. I ladri hanno così cercato di entrare in divesri capanni. Alla casetta dell’Unicef, l’indomani, le bambole all’interno sono state ritrovate dai volontari sparse per terra, ma, mancando il fondocassa, i predoni non hanno portato via niente, dopo aver cercato inutilmente.

In un altro capanno, una volta svitata e aperta un’anta laterale, i ladri hanno arraffato molti guanti in lana. Nel capanno dei prodotti siciliani, con la stessa tecnica, i “soliti ignoti” sono entrati e hanno asportato un sacchetto pieno di monete per un valore complessivo di 150-200 euro.

Ai gestori dei capanni non resta ora che presentare denuncia, sperando che le telecamere di videosorveglianza siano riusciti a cogliere dettagli utili alle indagini.