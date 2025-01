Lavori di disallestimento per l’albero di Natale di Faenza e per il villaggio di Babbo Natale. Dopo tante attività organizzate durante le feste, l’associazione Christmas Dancing Lights ripone nei magazzini le proprie creazioni. Sono stati giorni di intenso lavoro, giorni però caratterizzati anche da furti. Diversi gli oggetti rubati dalla scenografia sotto l’albero. Come bottino, poca cosa, ma per l’associazione il danno economico era elevato. Poi, nei giorni scorsi, la buona notizia.