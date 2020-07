Durante la scorsa notte, alcuni ladri si sono introdotti all’interno dell’ufficio Viabilità del Comune, in via Berlinguer 58. Dopo aver rotto una finestra dell’edificio per entrare, i ladri hanno iniziato a frugare nell’ufficio, probabilmente alla ricerca della cassaforte. Dopo poco però è scattato l’allarme di sorveglianza, che ha messo in fuga i malintenzionati lasciandoli a mani vuote. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica per scovare i colpevoli, finora ignoti.