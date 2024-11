Un colpo da quasi 10 mila euro, portato a segno nella notte fra domenica e lunedì, in corso Mazzini a Faenza. Razziato il bar Expo. Dopp aver aperto la daracinesca, i ladri hanno tentato di forzare la porta di ingresso. Non riuscendoci, ne hanno sfondato il vetro e sono entrati nel locale, impossessandosi del fondo cassa, ma soprattutto di stecche di sigarette. Nonostante la presenza evidente di telecamere, sia all’esterno, sia all’interno del pubblico esercizio, i malviventi hanno operato tranquillamente, entrando anche nel magazzino del bar per prelevare altre stecche e poi scappando dopo essersi impossessati persino del bancomat dell’esercizio commerciale, col quale hanno effettuato un prelievo da 50 euro.

Sarà ora compito delle forze dell’ordine visionare i filmati dei circuiti di videosorveglianza per risalire ad elementi utili per le indagini. Ingenti i danni al bar.