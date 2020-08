Non si sono fermati i laboratori di Mosaico in tour dell’associazione culturale “Il Cerbero” nell’estate 2020. Molto richiesti nell’estate cosiddetta “del Covid”, questi laboratori, infatti che uniscono gioco e didattica per i bambini e i genitori, sono tornati sulle spiagge romagnole con nuove regole per garantire le tutele sanitarie. L’officina del mosaico su quattro ruote, che da 13 anni porta sulle spiagge (ma anche negli alberghi e nei campeggi) l’insegnamento dell’arte del mosaico, è all’opera lungo la Riviera da Lido di Spina a Cesenatico, passando per Cervia e Ravenna. Mosaico in tour colora l’estate divulgando una delle più importanti identità artistiche del territorio.

Momenti di gioco ed esperienze didattiche sono attività importanti e vitali per ogni bambino in questa estate caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Con questo obiettivo i laboratori di Mosaico in tour organizzati dall’associazione culturale cervese “Il Cerbero”, che uniscono gioco e didattica per bambini e genitori, sono tornati sulle spiagge romagnole con nuove regole per garantire le tutele sanitarie.

Giunto alla 14^ edizione il progetto Mosaico in tour unisce mare e mosaico grazie all'”officina del mosaico su quattro ruote” che porta insegnanti e tessere di vetro colorate sulla costa romagnola, in spiaggia ma anche negli alberghi e nei campeggi.

Attivi fino a settembre sulle spiagge e nei luoghi di vacanza che vanno da Lido di Spina a Comacchio ai lidi Ravennati, da Milano Marittima, Pinarella di Cervia fino a Cesenatico, i laboratori di Mosaico in tour sono ricercatissimi soprattutto in questa estate, per offrire corsi che si articolano in due/tre ore, tempo utile per familiarizzare con la tecnica e poi dedicarsi pienamente all’esecuzione del nuovo mosaico. Tessere e strumenti vengono sanificati dagli insegnanti che operano nel rispetto delle regole stabilite dal Governo sul tema del distanziamento e della tutela sanitaria.

Imparare a fare un mosaico con le proprie mani e portarlo a casa come ricordo si trasforma così in un momento magico, di gioco e di aggregazione, per emozionarsi insieme allo stupore di un bambino, ma anche per conoscere meglio il patrimonio artistico dei mosaici che a Ravenna raggiunge la sua massima espressione nell’arte antica ma anche nell’artigianato e nel design contemporaneo.

Lo staff di Mosaico in tour non perde mai d’occhio gli allievi insegnando loro dalle basi teoriche fino alla realizzazione pratica di un mosaico che rimane all’esecutore in ricordo. Massima attenzione è dedicata alla qualità del servizio, con l’impiego di materiali tipici, gli stessi usati dai mosaicisti e le paste vitree, le stesse paste che usavano gli antichi per i mosaici di Ravenna.

Le piccole tessere sono le stesse che compongono le monumentali opere che hanno reso Ravenna famosa nel mondo. I bambini e i ragazzi scoprono così le eccellenze storiche e artistiche del territorio, oltre a confrontarsi con le proprie abilità manuali.