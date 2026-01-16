La mostra ‘Ritratti’ di Francesca Bellonzi negli spazi di PR2

Ravennate, da sempre appassionata di arte, Bellonzi racconta la realtà che incontra attraverso le immagini. In mostra ci sarà una novantina di ritratti che l’artista ha realizzato negli ultimi cinque anni, in particolare durante il periodo del Covid. Sono ritratti di persone a cui vuole bene, amici, ma anche perfetti sconosciuti che hanno suscitato la sua curiosità, che l’hanno colpita, anche solo entrando in un bar, dietro a un bancone. Tantissimi anche gli autoritratti che ripercorrono diverse fasi della vita di Francesca Bellonzi, a partire dall’adolescenza.

‘Nei miei disegni rappresento i miei affetti, volti familiari, fiori, scene di vita, ma anche qualsiasi cosa colpisca la mia sensibilità e mi dia emozione. Fotografo queste immagini nella mia mente, poi le riproduco nell’album da disegno. I ritratti non sono mai troppo somiglianti al reale, perché prima passano attraverso la mia fantasia’.

I disegni sono realizzati a matita, poi con i pennarelli colorati.

Disegno a matita, poi con i pennarelli colorati. ‘E’ il gesto del colorare che mi da gioia. Quando coloro sono immersa nel sogno, ma sono anche presente a me stessa. Il disegno è per me un bisogno, un bisogno di condivisione con gli altri, è un modo indiretto di parlare a tutti. Fin da bambina disegnavo o dipingevo, ma ho trovato solo nel pennarello quel colore vivace, veloce, pieno, che da immediatezza all’immagine mentale’.

Ingresso gratuiti, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19.