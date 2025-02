Maggiore confronto con l’amministrazione, la Prefettura e le forze dell’ordine, illuminazione pubblica più capillare e riprendere in mano il progetto “SicuRa” per la mappatura delle segnalazioni. Sono queste le richieste che i gruppi di controllo del vicinato Ravenna Sos Sicurezza e Ravenna Sos Chat avanzano alla prossima amministrazione, in vista delle elezioni amministrative che si terranno in primavera