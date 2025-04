Il Festival delle Culture 2025, dal 15 aprile al 30 giugno, dedica un focus sulle condizioni di vita della popolazione civile palestinese a Gaza attraverso la mostra fotografica collettiva e diffusa “I Grant You Refuge” (Vi concedo rifugio) di sei fotografi palestinesi: Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtiwi e Jehad Al-Sharafi.

Le foto saranno esposte in alcune sale e in diverse vie della città e a Marina di Ravenna, attraverso una serie di manifesti di grande formato.

Il titolo della mostra, curata dal fotografo Paolo Patruno, trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa il 20 ottobre 2023 nella sua casa di Khan Yunis, durante un bombardamento.

Questo progetto documenta la situazione della popolazione palestinese che i media non sempre riescono a raccontare, ma anche la vita che scorre tra distruzione e macerie. Gli scatti trasmettono una quotidianità compresa oggi solo in parte e raccontano storie di resilienza e umanità in una sorta di epica dei diritti umani.

L’obiettivo della mostra è informare sulle condizioni della popolazione civile di Gaza, nella speranza di poter contribuire ad una riflessione collettiva su quanto possono fare le singole persone, le istituzioni europee e la comunità internazionale nel difendere i diritti umani e per la pace in quei territori così vicini al nostro Paese, dall’altra parte del Mediterraneo.

Alla Palestina il Festival delle Culture dedica anche una rassegna musicale, la prima in Italia, con 4 concerti al Teatro Rasi e al Teatro Alighieri (www.festivaldelleculture.info/programma) in collaborazione con Ravenna Festival.

Alla pagina www.festivaldelleculture.info/dirittiumani si trovano le biografie del curatore e dei sei fotografi e la poesia di Hiba Abu Nada.

Sedi e orari in cui sarà possibile visitare la mostra gratuitamente:

Teatro Rasi (via di Roma 39) – 8 foto

Dal 15 al 30 aprile

Visitabile durante le giornate e negli orari di svolgimento degli spettacoli

Casa delle Culture (piazza Medaglie d’Oro 4) – 15 foto

Dal 15 aprile al 30 giugno

Lunedì, mercoledì, venerdì: 8:30 – 12:30

Martedì e giovedì: 8:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00

Sabato: 9:00 – 12:00

Sportello per cittadini migranti (via Oriani 44) – 31 foto

Dal 15 aprile al 30 giugno

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 – 13:00

Martedì e giovedì: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Sedi della Cgil:

Ravenna–Cgil (via Paolo Matteucci 15) – 20 foto

Lugo–Cgil (via Canale Inferiore Destra 4) – 20 foto

Faenza–Cgil (via Michele Chiarini 12) – 20 foto

Dal 22 aprile al 30 giugno

Orari comuni a tutte le sedi Cgil:

Lunedì, mercoledì: 8:30–13:00 / 14:00–17:30

Martedì, giovedì: 8:30–13:00 / 14:30–17:30

Venerdì: 8:30–13:00 / 14:00–16:30

Ufficio decentrato – Spazio espositivo (via Berlinguer 11) – 70 foto

Dal 15 maggio al 13 giugno

Alcune delle immagini esposte possono urtare la sensibilità dei visitatori.

Lunedì, mercoledì, venerdì: 8:00 – 12:30

Martedì e giovedì: 8:00 – 12:30 / 14:00 – 17:00

Elenco delle vie in cui saranno affissi i manifesti:

Aquileia, Bellucci, Canale Molinetto, Circonvallazione Molino, delle Industrie, Faentina, viale Europa, via Piave, viale Randi e Marina di Ravenna.

Quindici manifesti saranno affissi nella galleria a cielo aperto di via Zirardini, dal 1° al 30 giugno e alla Rocca Brancaleone, 7 e 8 giugno, nell’ambito dell’evento Culture migranti alla Rocca.