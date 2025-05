“I grant you refuge”: le foto di Gaza tra le strade di Ravenna e gli spazi di viale Berlinguer

Le fotografie di sei fotografi palestinesi diffuse in città per testimoniare quello che spesso i media mainstream non raccontano: la vita quotidiana a Gaza tra macerie e bombardamenti. Ha inaugurato il 15 maggio la mostra fotografica “I grant you refuge” nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11, parte più ampia di una mostra diffusa in tutta la città. Il progetto, organizzato dal Festival delle Culture sarà visibile fino al 13 giugno in viale Berlinguer. All’interno degli spazi di viale Berlinguer anche i disegni dei bambini di Gaza raccolti grazie al progetto internazionale “Heart of Gaza”. Fuori dalla galleria, anche un presidio indipendente delle associazioni, che hanno chiesto lo stop della complicità a Israele.

Orari di apertura: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 8:00 – 12:30; Martedì e Giovedì: 8:00 – 12:30 / 14:00 – 17:00; Sabato e Domenica: 9:00 – 13:00. il 2 giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14 alle 17:00. Dal 6 giugno fino al 30 le foto saranno in via Zirardini.