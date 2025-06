I Grant You Refuge: le foto della realtà di Gaza esposte in via Zirardini a Ravenna

Le foto della mostra “I Grant You Refuge” da oggi anche in via Zirardini, a Ravenna, per raccontare, con le immagini di sei fotografi palestinesi (Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtawy e Jehad Al-Sharafi), la quotidianità della popolazione civile a Gaza. Si tratta di 15 scatti scelti fra le tante fotografie che caratterizzano il progetto espositivo diffuso curato da Paolo Patruno. “I Grant You Refuge” fa parte della campagna di informazione e di sensibilizzazione promossa dal Festival delle Culture ed ha interessato tutta la provincia di Ravenna.