Nel corso di un incontro fra i due Rotary Club della città, i giovanissimi dell’Interact, dai 12 ai 18 anni, hanno organizzato una raccolta fondi per la Mensa di Fraternità, voluta anni fa dal compianto Don Ugo Salvatori.

Sono stati venduti tutti i 400 biglietti della lotteria che prevedeva come premi dei libri aventi come oggetto Ravenna, la Romagna e l’arte in generale con un incasso di oltre cinquecento euro che saranno consegnati direttamente al responsabile della struttura, a beneficio dei poveri che, purtroppo, esistono anche a Ravenna.

Questa attività prelude al 1°Interclub Interact Insieme che si svolgerà domenica 21 settembre nella sede del Rotary Ravenna in Via Pasolini 18, con la partecipazione dell’Interact Mosaico di Ravenna, dell’Interact Bologna, dell’Interact Forlì 3 Valli. Lo scopo è quello di iniziare a creare delle interessanti occasioni d’incontro fra i giovanissimi soci (dai 12 ai 18 anni) dei club delle tre città. La giornata inizierà alle 10 con i saluti del presidente del Rotary Ravenna, Gennaro Zinno, cui seguirà l’intervento di Eleonora Ventura, presidente Interact di Bologna, dal titolo ‘Costruire insieme: il mio anno da presidente tra radici e prospettive’. Seguirà Laura Agati, rappresentante distrettuale Interact: ‘Interact, un percorso per crescere insieme’, quindi Elena Sìrtori, responsabile Interact di Bologna, presenterà il RYLA Junior che si terrà a Bertinoro dal 27 febbraio al 1 marzo 2026. Loretta Carbonetti, responsabile Interact 3 Valli, porterà le esperienze del suo club dalla rinascita due anni fa, al gemellaggio con Nardò, alla partecipazione al Congresso nazionale di Palermo dello scorso aprile. Dopo il pranzo, la visita guidata ad alcuni monumenti della città.