Quattro camminate tematiche per riappropriarsi della città, esprimere i propri ‘turbamenti’ e socializzare, è questo il cuore del progetto “Walk&Talk Turbato” organizzato da Turbe Giovanili in collaborazione con quattro diverse associazioni del territorio. Si parte il 26 marzo alle 20 da Porta Adriana in collaborazione con il network di studenti Erasmus di Ravenna. Il progetto Walk&Talk nasce da un’idea di Simone Flamigni, nel 2021, dopo la pandemia per aiutare i giovani a socializzare.