Il Club Atletico Faenza Lotta non si ferma e, con una forza d’animo che è ormai simbolo della tenacia romagnola, torna a dominare le competizioni nazionali. Grazie alla vicinanza di tutta la comunità e all’impegno delle istituzioni per la rinascita della storica Palestra Lucchesi, i giovani atleti del Club continuano a lanciare un messaggio di speranza: ancora una volta, conquistano titoli e medaglie che valgono come un titolo di Campioni d’Italia per il settore giovanile. Il successo più recente arriva dal Gran Premio Giovanissimi di Lotta Greco Romana e Stile Libero svoltosi a Lido di Ostia, dove la squadra ha letteralmente fatto il pieno di medaglie. Nella categoria Esordienti A (classe 2012), i giovani lottatori hanno sbaragliato la concorrenza, portando a casa ben due ori con Michele Bronzetti (categoria 57 kg) e Sebastian Papa (categoria 68 kg), ai quali si aggiunge il bronzo di Filippo Naldi (categoria 62 kg). Un risultato eccezionale al quale si unisce un altro podio nella categoria Ragazzi, con il bronzo conquistato da Ettore Valentini (categoria 43 kg). Nel computo totale la società faentina è risultata prima classificata per risultati.

“Questo successo -spiega Olimpia Randi, presidente della C.A. Faenza sez. Lotta e presidente del Comitato regionale del settore Lotta – nasce dalla nostra determinazione e dal sostegno di tutta la comunità. Dopo l’alluvione, i nostri ragazzi non si sono mai arresi. Hanno continuato ad allenarsi e a lottare per onorare la maglia e la nostra città. La Lotta Olimpica a Faenza ha storia e tradizione, e nulla potrà mai toglierci ciò che siamo e ciò che rappresentiamo”.

La gioia per le medaglie si unisce all’entusiasmo per un traguardo fondamentale nella ricostruzione: sabato 25 ottobre, la storica Palestra Lucchesi in via Cimatti, devastata dal fango e dall’acqua, tornerà a ospitare una competizione ufficiale. Dalle ore 15.30, la Lucchesi sarà la sede del Campionato Regionale Assoluto di Lotta Greco Romana e Femminile. L’evento non è solo una gara, ma la celebrazione della rinascita di una struttura simbolo per lo sport faentino, resa possibile dall’impegno delle istituzioni e dalla solidarietà di donatori e volontari.

“A poco a poco, le nuove coppe sostituiranno quelle portate via dall’acqua, e con esse tornerà a brillare la nostra casa sportiva” conclude Olimpia Randi. “Invitiamo tutti i faentini a riempire la Lucchesi il 25 ottobre per celebrare insieme i nostri campioni e la vittoria più grande: quella sulla difficoltà, dimostrando che ricostruire è lottare”.

“La Lotta del Faenza -sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Laghi- non è solo una disciplina sportiva, è l’anima indomita della nostra città. Vedere i nostri ragazzi salire sul podio ai Campionati Nazionali, subito dopo aver lottato contro il fango, ci riempie di un orgoglio immenso. Questo successo, con ben due ori e due bronzi, è la prova che lo spirito non si è mai piegato. La ricostruzione della nostra amata Palestra Lucchesi è stata una priorità assoluta per l’Amministrazione. Siamo felici di annunciare che la struttura torna a pulsare di vita ospitando il Campionato Regionale il 25 ottobre: sarà un momento catartico per tutti. Ogni medaglia vinta, ogni gara ospitata, è un passo concreto per restituire ai nostri atleti la loro casa e a Faenza un simbolo della sua inesauribile capacità di rialzarsi”.