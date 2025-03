“La rete di volontari Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese è nuovamente attiva per la tutela dell’avifauna a rischio estinzione nidificante sulle spiagge della Provincia di Ravenna. Dopo cinque anni di attività ininterrotta, il bilancio è molto positivo sia per le decine di pulcini involati, sia per quanto riguarda la collaborazione con i gestori degli stabilimenti, dimostratisi tutti molto comprensivi, sensibili ed accoglienti. Nel 2023 ben cinque, tra cittadini, stabilimenti ed aziende, sono stati premiati dalla Rete come “Amici del Fratino”. I volontari cercano di coordinarsi il più possibile con le Istituzioni, con le ditte di pulizia spiaggia e di spianamento della duna invernale, e coi gestori delle concessioni balneari, in modo che le varie attività possano svolgersi senza disagi e nella massima sicurezza per tutti, dal momento che la tutela delle specie a rischio estinzione è un obbligo di legge sia per i Comuni che per i cittadini, e la distruzione di nidi un reato. Certamente, però, non si può pretendere che tutti siano informati o sappiano esattamente come comportarsi, e quindi l’informazione e la presenza diventano fondamentali. Un esempio di consapevolezza e di tutela reale, direttamente sul campo e non solo a parole, di una biodiversità che spesso lascia sorpresi tutti: le nostre spiagge, così antropizzate, ancora riservano tracce di natura e di vita. Pochi semplici accorgimenti ed un pizzico di attenzione consentono che l’arenile sia accogliente ed “inclusivo” senza disagi per nessuno, né verso chi ci lavora e ne fruisce, né verso chi lo abitava molto prima del nostro arrivo, e che ora rischia di scomparire per sempre. Il 2024, ad esempio, è stato un anno da dimenticare per la specie “fratino”, per quanto riguarda le spiagge della nostra Regione monitorate dai volontari della Rete, ma anche per altre zone d’Italia. Ad oggi è già stata segnalata presenza di coppie (per la verità, ahinoi, pochissime!), che in questi giorni sono in procinto di deporre, come già successo il 16 marzo a Rimini, con il primo nido della stagione in Emilia-Romagna, segnalato dai volontari di “Salviamo il fratino a Rimini e Riccione”. Si allegano due foto dove sono ben visibili, ma solo per un occhio allenato, tentativi di nido su una spiaggia del Comune di Ravenna. Di fianco plastica e rifiuti. Le foto sono di ieri, venerdì 21 marzo 2025, e già oggi, o domani, potrebbe essere presente un uovo, molto piccolo e mimetico, dentro uno dei “tentativi”: il nido del fratino è una semplice buchetta circolare sulla sabbia, spesso decorata con conchiglie e legnetti. Ora, le principali attenzioni da mettere in campo riguardano, in questa fase, anche la pulizia delle spiagge. Le campagne di pulizia volontaria rappresentano un’azione lodevolissima, ma che rischia di produrre danni. Siamo quindi a domandare a tutte le associazioni che volessero organizzare iniziative del genere, di astenersi e di rimandare al periodo opportuno (da fine luglio in avanti). Tanta plastica è presente ovunque, anche a causa delle recenti fiumane: in questo caso, visto il periodo, è meglio attendere la pulizia “ufficiale” che verrà effettuata dalle ditte autorizzate, con le quali comunichiamo il rinvenimento dei nidi e la loro posizione precisa.

Lanciamo dunque un appello affinché venga prestata la massima attenzione nell’organizzare pulizie dai rifiuti, e non solo sulle spiagge, ma anche in tutti gli ambiti naturali o seminaturali, dove nidificano altre specie. I volontari della Rete sono a disposizione per qualsiasi informazione, segnalazione e supporto, nello spirito di piena collaborazione, alla mailfratinoravenna@gmail.com, al numero di telefono 3349470326 (anche WA), oppure con un messaggio alla pagina fb “Salviamo il fratino della costa ravennate”. Nel frattempo rassicuriamo tutti coloro che camminano in battigia: il fratino non depone le uova in riva al mare o dove l’onda potrebbe spazzarle via, quindi nessun pericolo per le vostre passeggiate!”

Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”