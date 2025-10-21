In occasione del 68° Raduno dei Luogotenenti che si è tenuto a Ravenna il 17, 18 e 19 ottobre scorso, i “Fratelli della Costa”, Associazione internazionale presente in tutto il mondo dedita alla cultura marinara, alle tradizioni ed alle tecniche del mare e dei navigli, ha dedicato alla storia risorgimentale e patriottica ravennate la giornata di domenica 19.

La Tavola di Ravenna guidata dal socio Manlio Cirilli ha curato l’annuale “Zaffarancio” al quale hanno preso parte oltre 100 associati e, a conclusione della tre giorni, ha promosso la visita al Capanno Garibaldi ed alla Fattoria Guiccioli Casa di Anita a Mandriole.

Per l’occasione il membro della Società Conservatrice del Capanno Giannantonio Mingozzi ha ricevuto i visitatori e ricordato i punti salienti della presenza dei Garibaldi a Ravenna e della Trafila, mentre ad accogliere la delegazione alla Fattoria Guiccioli è stato il presidente della Federazione delle Cooperative Lorenzo Cottignoli che li ha accompagnati in visita dopo averne ricordato il valore storico e gli ideali che quella sede rappresenta.

Gli ospiti hanno ringraziato Ravenna per l’accoglienza e la dedizione straordinaria che gli è stata rivolta ed hanno preannunciato una loro prossima visita al nuovo Museo Byron e del Risorgimento.