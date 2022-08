I fondi Next Generation Eu per riqualificare Palazzo delle Esposizioni

Approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica economica per la ristrutturazione edilizia di Palazzo delle Esposizioni con recupero della corte interna. Grazie ai fondi del piano Next Generation, Palazzo delle Esposizioni diventerà il nuovo centro di servizi sociali e culturali nel quale potranno trovare spazio negozi, o comunque realtà commerciali, associazioni ed eventi, con accesso anche da via Cantoni.

4 milioni e 500 mila euro il valore del progetto, finanziato completamento dal governo, insieme all’intervento di ristrutturazione della palestra Ivo Badiali, la Cavallerizza, dal valore di 750 mila euro. Intervento, quest’ultimo, legato alla valorizzazione di Piazza Dante.