Anche quest’anno la Fiab Ravenna ha celebrato l’anniversario della Liberazione di Ravenna con una pedalata denominata ‘Un fiore per non dimenticare’. I soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta si sono recati presso una decina di cippi situati a Ravenna e dintorni per omaggiare con un fiore i Caduti di tutte le guerre. La pedalata commemorativa si è snodata dal centro storico di Ravenna a Madonna dell’Albero, Classe, Porto Fuori, Lido Adriano, Punta Marina e Punta Ravenna, per concludersi nel parcheggio del Pala De Andrè. Qui, a lato della pista ciclabile che porta al mare, i soci della Fiab hanno posizionato dieci nuove piante di quercia, ‘Alberi della vita’ per ricordare tutti i popoli che hanno sofferto e stanno purtroppo ancora soffrendo a causa delle guerre. Le querce saranno poi messe a dimora in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune.