I festeggiamenti dei giocatori del Ravenna Calcio sotto la curva dei tifosi dopo la vittoria al Bruno Benelli contro la Pistoiese. Grazie al 2-0 conquistato ai supplementari, firmato Calandrini e Lordkipanidze, il Ravenna ha conquistato la finale playoff di Serie D.

Domenica prossima i giallorossi, sempre al Benelli, sfideranno in finale il Tau Altopascio. In palio il ripescaggio in serie C, in caso di mancata iscrizione di una squadra avente diritto.