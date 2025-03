I festeggiamenti dei giallorossi dopo la vittoria al cardiopalma contro lo Zenith Prato

Il Ravenna FC regala una serata di emozioni pure al pubblico del Benelli, ribaltando una situazione disperata e imponendosi 3-2 contro lo Zenith Prato. Una vittoria che, almeno per una notte, proietta i giallorossi in vetta solitaria alla classifica in attesa della risposta del Forlì. Una rimonta straordinaria, culminata con un gol da cineteca di Guida al 96′, che manda in delirio il popolo giallorosso e ricarica l’entusiasmo in vista della finale di Coppa Italia.