Nell’ambito delle celebrazioni dell’80º anniversario della Liberazione, lunedì 28 aprile alle 17.30 al Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea (Faenza, c.so Garibaldi 2) verrà presentato il libro “I faentini caduti per la libertà” (ed. Yanez libri Faenza).

La ricerca e la pubblicazione sono state promosse dalla sezione Anpi di Faenza. Nel corso dell’incontro parleranno il suo presidente Alberto Fuschini, il sindaco Massimo Isola e l’autore Angelo Emiliani.

Frutto di un lungo lavoro che si è avvalso di più fonti archivistiche e testimoniali, il libro raccoglie brevi biografie di 146 Caduti: vittime dello squadrismo fascista, partigiani, civili uccisi nel corso di rappresaglie e violenze, militari internati, scomparsi in mare nelle prime tappe della deportazione, fucilati nelle isole greche, sminatori e altri ancora. Il numero è più che doppio rispetto ai nomi riportati su lapidi, cippi e monumenti.

L’Anpi e l’autore intendono con questa pubblicazione offrire a Faenza un contributo affinché non si perda il ricordo di uomini e donne che hanno perso la vita senza alcuna colpa, per aver creduto e lottato contro il nazi-fascismo nella speranza di poter vivere in un società libera, democratica e giusta.