I dubbi di Ravenna e dell’Emilia-Romagna contro la riforma dell’autonomia del ministro Calderoli

Il progetto dell’autonomia differenziata del governo Meloni e la sanità. Incontro all’Hotel Cube di Ravenna, organizzato da Ravenna Coraggiosa, per discutere la bozza di riforma presentata dal ministro Roberto Calderoli per aumentare l’autonomia amministrativa delle regioni italiane. Una riforma che inevitabilmente coinvolgerebbe anche il sistema sanitario regionale, andando però a creare, secondo i sindacati, una serie di diseguaglianze fra i singoli territori, creando un divario netto fra nord e sud Italia. Una riforma che arriverebbe in un momento delicato per il sistema sanitario nazionale e per il Paese: un Paese anziano, provato economicamente, con una sanità sottofinanziata, formata da medici anziani e provati dalla pandemia e con un organico notevolmente sottodimensionato, che vede l’Italia fra gli ultimi Paesi in Europa per numero di infermieri per abitante.