Come di consueto, la Polizia Locale di Cervia presenta la relazione sulle attività svolte nell’anno appena concluso. Il documento offre un quadro completo e articolato dell’attività svolta nel corso del 2025 a tutela della sicurezza urbana, della legalità e della qualità della vita sul territorio comunale.

L’azione del Corpo si è sviluppata su più ambiti operativi, a partire dal presidio del territorio e dai servizi di sicurezza urbana. Nel corso dell’anno sono pervenute alla centrale operativa 18208 richieste di intervento, dato che conferma una tendenza in costante crescita; nell’ambito dei controlli sono state identificate 2601 persone e sottoposti a verifica 1905 veicoli e relativi conducenti.

Di particolare rilievo le attività di polizia commerciale, finalizzate a garantire il rispetto delle normative di settore. Sono stati effettuati 258 servizi di controllo sull’arenile che hanno portato a 16 sequestri di merce venduta abusivamente, oltre a numerosi accertamenti presso i pubblici esercizi e le attività commerciali.

L’attività di polizia edilizia, finalizzata al contrasto dell’abusivismo e alla verifica della regolarità degli interventi sul patrimonio edilizio, si è tradotta in 162 controlli, con l’accertamento di 69 violazioni e l’invio di 30 comunicazioni di reato all’Autorità Giudiziaria.

L’attività della polizia ambientale, orientata alla tutela del territorio e al controllo del rispetto delle disposizioni in materia ambientale, ha comportato complessivamente l’effettuazione di 579 controlli, dai quali sono state accertate 155 violazioni.

Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria, relativa all’accertamento di reati e al contrasto alle condotte illecite, sono stati attivati 75 procedimenti e ricevute 73 tra denunce e querele; si segnalano inoltre 5 fermi di soggetti per identificazione e 5 procedimenti attivati sul conto di persone minorenni.

Sul fronte della circolazione stradale, nel corso dell’anno sono state accertate complessivamente 49.232 sanzioni al Codice della strada, tra cui si segnalano 275 sanzioni per revisione scaduta e 244 per mancanza o scadenza della copertura assicurativa. Rilevante anche il numero delle sanzioni accessorie fra le quali 199 sequestri amministrativi di veicoli e 62 patenti ritirate per diverse tipologie di violazioni, tra cui eccesso di velocità e uso del telefono alla guida.

L’attività di infortunistica stradale ha registrato 264 incidenti rilevati, di cui 129 con feriti e 1 mortale. Inoltre, sono stati effettuati 193 interventi con compilazione del CID da parte degli automobilisti convolti e 12 interventi per cadute accidentali.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle attività educative e di prevenzione. Nel corso del 2025 sono state svolte circa 250 ore di educazione stradale, coinvolgendo 692 studenti appartenenti a tre istituti comprensivi e nove plessi scolastici. Sono inoltre proseguiti i progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, che hanno interessato 144 studenti di sette classi in due istituti scolastici, rafforzando il rapporto di collaborazione tra Polizia Locale, scuole e famiglie.

Dal punto di vista organizzativo, il Corpo ha operato con un organico complessivo di 53 unità, tra cui 38 agenti, 14 ufficiali e un addetto amministrativo, affiancati da 27 agenti stagionali.

Importante anche il sistema di collaborazioni e sinergie attivato sul territorio: dal progetto Street Tutor per il presidio delle aree della movida e la mediazione dei conflitti, al supporto delle associazioni di volontariato durante eventi e attività di protezione civile, fino alla collaborazione con gli ausiliari della sosta e agli accordi di programma con la Polizia Locale di Ravenna per servizi congiunti.

“I piani operativi per la sicurezza si realizzano grazie alle Istituzioni che profondono energie in risorse umane e in mezzi tecnologici avanzati, ma principalmente alla dedizione del personale, che spesso si prodiga oltre al proprio lavoro, senza il quale ogni investimento sarebbe vanificato” ha evidenziato il vicesindaco Gianni Grandu, con delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale . “È dunque questa un’occasione anche per esprimere riconoscenza e gratitudine al personale della Polizia Locale della nostra città, guidata dal comandante Giorgio Benvenuti. Siamo convinti che l’obiettivo di ogni Amministrazione debba essere quello di consolidare sempre più il rapporto e il valore di polizia di comunità e prossimità, nel quale il cittadino si deve sentire protetto e rassicurato. Dove si respira un clima di coesione tra Enti, Forze di Polizia locali e nazionali, Forze armate, operatori della Sicurezza sussidiaria come il mondo del Volontariato e della Vigilanza Privata, la presenza delle Istituzioni è ancora più solida, infondendo maggior fiducia nella collettività. Nella nostra realtà questo è presente già da tempo col Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza pubblica, grazie alla guida del signor Prefetto Raffaele Ricciardi e alla presenza del signor Questore Giampaolo Patruno, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza e degli altri componenti, che ringraziamo sentitamente”.