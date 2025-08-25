I danni del nubifragio a Milano Marittima. “Una tragedia”

La distruzione e il faticoso ritorno alla normalità. A Milano Marittima si lavora incessantemente per ripristinare i danni degli oltre 250 pini caduti nel solo centro urbano a causa del nubifragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Tanti gli edifici e attività danneggiate, marciapiedi e asfalto distrutti, insegne divelte, e alberghi senz’acqua. Tra le macerie in via di ripristino anche turisti che vanno al mare e curiosi. Non c’è ancora una stima ufficiale delle automobili danneggiate dalla caduta dei pini.