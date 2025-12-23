“Il servizio di igiene urbana gestito da Hera Spa nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena è stato sottoposto a un’analisi rigorosa coordinata dalle Associazioni dei Consumatori Adiconsum Romagna, Codici e ADOC . In ottemperanza alla Legge Finanziaria 2008 (Art. 2 comma 461), che garantisce ai cittadini un monitoraggio permanente sui servizi pubblici locali, è stato completato un percorso d’indagine articolato in sette fasi. Il lavoro, avviato a maggio 2024 con la mappatura del territorio insieme ad Atersir, ha incrociato i questionari somministrati agli sportelli con i dati di un’indagine professionale condotta dalla società Scenari Srl. Il monitoraggio ha coinvolto i comuni di Ravenna, Lugo, Cervia, Cesena, San Mauro Pascoli, Faenza, Savignano sul Rubicone e Gatteo.

Il verdetto finale delinea un quadro di luci e ombre in cui il giudizio complessivo su Hera Spa raggiunge appena la sufficienza. I dati rivelano che, a fronte di un 37% di utenti soddisfatti, esiste un consistente 30% della popolazione che assegna voti insufficienti al servizio. Le criticità maggiori riguardano la percezione di una pulizia discontinua e poco capillare, con valutazioni medie per lo spazzamento stradale che si attestano tra il 6,1 e il 6,5, punteggi inferiori rispetto alla media generale . Tra i problemi segnalati con frequenza compaiono i rifiuti abbandonati e, nelle zone marittime del ravennate, l’impatto degli aghi di pino sul decoro urbano.

Il punto più critico del report riguarda i cestini gettacarte, che ottengono le valutazioni più basse in assoluto con medie di 6,1 e 6,2. Ben il 35% degli utenti ha assegnato un punteggio gravemente insufficiente (tra 1 e 5) a causa della scarsa numerosità e della frequenza di svuotamento inadeguata. Parallelamente, la raccolta “porta a porta” divide l’opinione pubblica: i cittadini lamentano difficoltà logistiche nel gestire i bidoni e una diffusa mancanza di puntualità nei ritiri. Anche i Centri di Raccolta mostrano margini di miglioramento: il 23% degli utenti chiede orari più flessibili e aperture domenicali, oltre a segnalare attese eccessive per il ritiro degli ingombranti.

Sul fronte operativo, il confronto con Hera ha evidenziato l’introduzione dello spazzamento “meccanizzato misto” e l’utilizzo del sistema informativo “Duale” di Atersir per monitorare in tempo reale la puntualità del servizio. È emerso tuttavia un nodo complesso riguardo ai controlli: trattandosi di un raggruppamento temporaneo di imprese, Hera ha dichiarato di non poter sanzionare direttamente i partner operativi (come Ciclat o Formula Ambiente), potere che resta in capo esclusivamente ad Atersir .

“Il percorso di monitoraggio svolto nel corso del 2024 rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di un servizio di igiene urbana sempre più vicino alle necessità dei cittadini di Ravenna e Forlì-Cesena – dichiarano Stefania Battistini di Adiconsum Romagna, Lucia Napoleone di Codici e Edera Fusconi di ADOC -. I dati raccolti, sebbene evidenzino alcune aree di miglioramento come la gestione dei cestini e l’organizzazione del porta a porta, costituiscono una base oggettiva su cui avviare un confronto propositivo con Hera Spa e Atersir. Il nostro obiettivo è trasformare gli esiti di questa indagine in uno strumento di partecipazione attiva, utile a valutare se l’attuale capitolato tecnico necessiti di integrazioni per rispondere meglio alle evoluzioni del territorio. Accogliamo con estremo favore la proposta del Gestore di coinvolgerci stabilmente ai tavoli di confronto con i Comuni: crediamo fermamente che il dialogo diretto tra istituzioni, gestore e rappresentanti degli utenti sia la strada corretta per ottimizzare i servizi, dalla flessibilità degli orari nei centri di raccolta alla puntualità dei ritiri. Siamo pronti a offrire il nostro contributo costruttivo affinché il sistema di raccolta e spazzamento possa raggiungere standard qualitativi sempre più elevati, garantendo efficienza, decoro e una collaborazione trasparente a beneficio di tutta la comunità romagnola”

