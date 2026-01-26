Il presidente del Consiglio comunale di Cervia, Samuele De Luca, delegato dai consiglieri di maggioranza, ha consegnato, poco prima delle 9 all’ufficio Protocollo, copia delle dimissioni contestuali dei consiglieri (in totale 9, tutti quelli di maggioranza tranne 1).

La comunicazione verrà inviata alla segretaria generale del sindaco Mattia Missiroli e, per conoscenza, alla Prefettura.

Il Consiglio è dunque decaduto: ciò comporterà la nomina di un Commissario prefettizio in vista di elezioni anticipate.

La scelta di rassegnare le dimissioni in blocco – alla quale come atto politico hanno aderito anche gli assessori – era stata annunciata venerdì scorso alla luce della decisione del sindaco di revocare le proprie dimissioni rassegnate il 5 gennaio in ragione dell’indagine per maltrattamenti sulla moglie aperto dalla procura di Ravenna dopo un accesso della donna in pronto soccorso.

Su questo fronte sia il Gip del Tribunale di Ravenna che i giudici del Tribunale della Libertà di Bologna hanno respinto la richiesta di custodia cautelare fatta dalla Procura per pericolo di reiterazione del reato.