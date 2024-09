Il rosa dei fenicotteri, il rosso e l’arancio tenue del laterizio, il blu luminoso del mosaico “Le coq bleu” di Marc Chagall: sono i colori di Ravenna, al centro del settimo episodio della web serie dedicata alla Città del Mosaico, online da mercoledì 11 settembre sul canale YouTube di Ravenna Tourism e sul sito turismo.ra.it.

Il video ripercorre un nuovo itinerario tra natura e cultura, proposto da Carolyne, studentessa del Master in International cooperation on Human rights and Intercultural heritage, originaria del Ghana, già incontrata in una precedente puntata. Anche per lei il colore di Ravenna è un arancio chiaro.

Pedalando nel Parco del Delta del Po Carolyne scopre che il rosa del piumaggio dei fenicotteri, oltre 18mila nelle Valli di Comacchio, dipende dalla loro alimentazione e in particolare da alcune specie di gamberetti e dalle larve delle zanzare chironimidi di cui si cibano. Nelle sale del MAR, Museo d’arte della città di Ravenna, ammira le opere più iconiche del mosaico contemporaneo, per poi scoprirne gesti antichi e tecniche moderne negli spazi della galleria d’arte Koko Mosaico, cimentandosi in prima persona con tagliolo e martellina, antichi attrezzi del mestiere.

Prosegue così la web serie in 10 episodi con cui Ravenna ha scelto di raccontarsi e promuoversi, attraverso gli occhi di cinque ragazze di diverse nazionalità e culture, che hanno scelto questo territorio come spazio di crescita professionale e umana. Le cinque protagoniste percorrono 10 itinerari esplorativi (due per ciascuna), immergendosi nel tessuto urbano, interagendo con l’ambiente e le persone e scoprendo così le bellezze della città e dei suoi dintorni. Gli episodi vengono pubblicati ogni quindici giorni, fino al 30 ottobre 2024.

La serie è prodotta dall’Amministrazione comunale con la direzione creativa di Studiowiki – agenzia di comunicazione aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite – e realizzata da Artescienza con la regia di Samuele Wurtz.

Il progetto vede l’ampio coinvolgimento della città, a partire dalla stretta collaborazione il CdS internazionale I-CONTACT – International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna e con Fondazione Flaminia. Le riprese sono state realizzate grazie a: MiC Ministero della Cultura – Musei Nazionali di Ravenna, Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, ABAravenna – Accademia di Belle Arti, Fondazione RavennAntica, Istituzione Biblioteca Classense, Istituzione Museo d’arte della città di Ravenna, Orchestra giovanile Luigi Cherubini, Parco del Delta del Po e Ravenna Manifestazioni.