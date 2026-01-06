Il gruppo “I colleghi di Grisù” ha fatto visita nei giorni scorsi al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, portando un momento di gioia e condivisione ai bambini ricoverati.

Da sempre impegnati al fianco dei minori malati, vittime di abusi fisici o psicologici o affetti da disabilità, i Grisù hanno donato giocattoli ai piccoli pazienti, accompagnando il gesto con un augurio di pronta guarigione. La delegazione è stata accolta dal personale sanitario del reparto, diretto dal Federico Marchetti, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa.

All’evento ha collaborato anche TerreAudaci, impresa sociale ravennate che ha donato dolciumi e biscotti ai bambini. Gran parte dei prodotti alimentari dell’azienda proviene da terreni sequestrati alle mafie e oggi gestiti da cooperative sociali, coniugando così solidarietà e legalità.

A rendere ancora più speciale la giornata ci hanno pensato i clown di Perepé Tazum, che con la clown terapia hanno regalato sorrisi, risate e momenti di leggerezza ai piccoli degenti e alle loro famiglie.

Fabio Marzufero, ideatore del gruppo “I colleghi di Grisù”, ha voluto ringraziare Valery Prestige e il SIULP della Polizia di Stato, «sempre vicini alle problematiche dell’infanzia», per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa.

Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che ha trasformato una giornata di degenza in un’occasione di serenità, dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà possa fare la differenza, soprattutto per i più piccoli.