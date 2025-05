I Colleghi di Grisú, l’associazione formata da pompieri del Comando di Ravenna, ha fatto visita allo stabilimento balneare La spiaggia dei valori – Insieme a te. Lo stabilimento si sta preparando all’apertura di giugno. Il gruppo ha donato una targa ricordo alla Presidente dell’omonima associazione, Debora Donati. L’incontro è stato ideato per garantire supporto all’associazione e contribuire ad eventuali necessita nel corso dei prossimi mesi.

“Complimenti a Debora ed a tutti i collaboratori per quello che è stato creato con volontà’ amore e determinazione“ commenta Fabio Marzufero fondatore del gruppo Grisú .

La struttura dello stabilimento balneare possiede postazioni coperte o con ombrellone riservate a persone con disabilità, comprese personecon disabilità motoria totale e/o malattie neurovegetative ( come la SLA). Lo stabilimento balneare possiede operatori sanitari specializzati che permettono ai frequentatori di accedere al mare tramite una passerella anche per chi utilizza sedie specifiche, comprese quelle per soggetti allettati.

Lo stabilimento è stato pensato per permettere alle persone con disabilità di fruire di una vacanza al mare, ma in realtà è aperto a tutti i frequentatori.