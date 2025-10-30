«Per i nostri ragazzi Sherry non sarà soltanto un cane, ma una presenza capace di aprire mondi nuovi. La pet therapy è un ponte che permette di superare barriere invisibili, e grazie al Rotary oggi possiamo offrire loro un compagno speciale che li aiuterà a crescere con più fiducia e serenità. È un dono che parla di futuro e di speranza.» — Adele Tellarini, responsabile di Casa Novella

La protagonista di questa iniziativa è Sherry, una dolce labrador appositamente formata, che diventerà compagna di giochi, di cura e di crescita per i ragazzi. La sua presenza rappresenta un aiuto reale nei percorsi di recupero dei giovani con disturbi dello spettro autistico e disturbi della personalità. La relazione con l’animale, infatti, favorisce lo sviluppo delle capacità relazionali ed empatiche, riduce ansia e stress, stimola la comunicazione non verbale e rafforza l’autostima. È un linguaggio silenzioso ma potente, che apre spazi di fiducia e serenità laddove spesso le parole non bastano.

«La presenza di questo cane sarà un compagno autentico di crescita e cura per i ragazzi di Casa Maccolina. Attraverso la pet therapy potranno aprirsi nuove strade di comunicazione, fiducia e serenità. È un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la forza del servizio rotariano.» afferma Riccardo Vicentini, faentino designato Governatore per l’annata 2027/28

Il valore di questo progetto non risiede soltanto nei benefici terapeutici, ma anche nella modalità con cui è stato reso possibile: la collaborazione tra i Club Rotary della Romagna. Castel Bolognese-Romagna Ovest, Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia, Romagna Ovest, eClub Romagna ed eClub Tre Castelli hanno scelto di unire energie e risorse, dimostrando che l’azione comune è capace di generare risultati di grande impatto. È la prova che il Rotary, quando si fa rete, diventa forza trasformativa per il territorio e per le persone più fragili.