I Cerviaman sono stati premiati nella categoria Sport e Sociale al Primo “Galà dello Sport – Città di Cervia” per aver impiegato lo sport anche come strumento a favore della solidarietà. Tra i premiati figura anche la Cerviaman Debora Garavini per la qualificazione ai mondiali IRONMAN di Nizza lo scorso anno.

A consegnare i premi sono stati il Sindaco Mattia Missiroli, il Vicesindaco con delega allo sport Gianni Grandu, la componente della Giunta regionale Coni Eleonora Maria Guarini ed il Presidente della Consulta dello Sport Marco Casetti.

A riprova delle forti relazioni che intercorrono tra Cerviaman ed il territorio Marco Morigi, titolare del Bagno Marco 184, ha devoluto parte del ricavato dell’edizione 2025 della Cervia Run al progetto 2025 “Cerviaman per Tommy”.

“Questo riconoscimento – dichiarano i Cerviaman al termine del galà- dimostra ancora una volta il profondo legame che ci lega a questa comunità e l’importanza di portare avanti i valori dello sport e della solidarietà. Per noi questo non è un traguardo, ma un ulteriore sprone a far del bene. Ringraziamento atleti e sostenitori per rendere tutto questo possibile.”