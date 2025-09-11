La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 23 settembre prossimo una nuova mostra dal titolo: “I Cher: i Carri allegorici. Tradizione, Cultura e Arte’.

Richiamando una frase di Lev Tolstoj (‘Se vuoi essere universale parla del tuo villaggio’), il Gruppo Carristi di Massa Castello (Ravenna) porta avanti una tradizione di grande significato e valore creando carri allegorici e portando a conoscenza di tante persone un’attività che ha coinvolto per anni un paese intero. Correva l’anno 1970, infatti, quando un gruppo di ragazze e ragazzi che frequentavano la parrocchia, decisero, con l’aiuto del parroco Don Luigi Giovannardi, di partecipare alla sfilata della Festa dell’Uva di San Pietro in Vincoli. Da quella scintilla è scoppiata la passione che ha coinvolto per anni tutto il paese e non solo. La realizzazione dei carri è stata lo spunto per un approfondimento ed una ricerca delle tradizioni locali, da recuperare e conservare nel tempo. Ma i carri, oltre che tradizione e cultura, sono anche arte, come dimostrano le collaborazioni con gli artisti della ‘Casa dei Pittori’ di Sant’Alberto e con Giuliano Giuliani. Onorio Bravi, curando le scenografie per diversi anni, ha anche ricevuto numerosi premi.

Il racconto di questo mondo e di questa passione ancora emoziona, perché raccoglie assieme il meglio della passione della gente ed il contributo di talento ed esperienza di artisti. E questo racconto emoziona ora anche attraverso le eleganti vetrine del Private Banking della Cassa in piazza del Popolo (ex Bubani), meta costante di visita e intereresse da parte di tantissimi cittadine e cittadini, turiste e turisti che in queste serate di fine estate uniscono il piacere della passeggiata alla curiosità di conoscere il tema della nuova mostra sotto il portico di Piazza del Popolo a Ravenna.