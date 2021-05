I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una persona per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella mattinata di martedì, i militari dell’aliquota radiomobile si sono presentati presso l’abitazione di un cittadino di nazionalità albanese di circa 30 anni, residente a Cesenatico, già arrestato da questo Comando nel mese di marzo per detenzione di cocaina e per tale motivo ristretto in regime di arresti domiciliari. In particolare i carabinieri, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno:

dapprima sottoposto la persona a perquisizione personale rinvenendo nella tasca dei pantaloni grammi 8 circa di cocaina;

successivamente esteso la perquisizione alla propria abitazione ove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e della sostanza da taglio, nello specifico 7 grammi di mannitolo.

Nella giornata di ieri si è tenuto, presso il Tribunale di Forlì, la direttissima. Nell’occasione il giudice forlivese ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.