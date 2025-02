I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Massa Lombarda, nel pomeriggio del 26 febbraio scorso, hanno arrestato un quarantenne, cittadino straniero, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacente.

Durante un apposito servizio, nei pressi di un bar ubicato nel centro cittadino, hanno notato due persone, un uomo e una donna, scambiarsi qualcosa. Immediatamente intervenuti, i militari hanno sorpreso la donna, cinquantenne italiana, in possesso di tre dosi di cocaina appena acquistate. Lo spacciatore, un quarantenne albanese, è stato invece trovato in possesso della somma di 500,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’attività illecita, ricorrendo la flagranza di reato, il cittadino straniero, regolare sul territorio italiano, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza fino alla mattinata odierna, quando il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto. Avendo la difesa richiesto i termini a difesa, il Giudice ha disposto l’obbligo di presentazione presso la caserma dei Carabinieri di Massa Lombarda, in attesa del giudizio.