I candidati repubblicani al consiglio comunale hanno dedicato il terzo incontro con l’imprenditoria ravennate a MSC Italia, sede di Ravenna, dove sono stati ricevuti da Roberto Viola, Branch Manager, e dalle sue principali collaboratrici. Nei giorni scorsi il tour dell’Edera tra le aziende del territorio ha toccato la F.lli Righini e la Rosetti Marino.

Il capolista Giannantonio Mingozzi, accompagnato dalla candidata Valeria Masperi, ha evidenziato: «L’attività rivolta al settore crocieristico e al terminal container sono entrambe in crescita. Questo rappresenta un grande beneficio per il nostro scalo impegnato a migliorare fondali e banchine in vista di un nuovo terminal in Trattaroli».

«Come repubblicani – ha aggiunto Mingozzi – abbiamo posto lo sviluppo del porto e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari come priorità dei nostri impegni e siamo sicuri che ogni innovazione sarà ben accolta dalle principali linee che frequentano Ravenna, a partire proprio da MSC».

Viola ha apprezzato la visita dei candidati dell’Edera e si è complimentato per «gli impegni» che essi si assumono «in relazione alle nuove esigenze delle linee navali». In proposito, Viola ha concluso: «La nuova sede acquisita in zona Darsena da MSC Italia è una dimostrazione dell’impegno concreto che vogliamo dimostrare verso l’economia ravennate, in particolare verso gli addetti del porto e i giovani inseriti».