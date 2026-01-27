I canadair non utilizzeranno l’aeroporto La Spreta

Non ci sono possibilità di vedere i Canadair utilizzare l’aeroporto La Spreta di Ravenna come base operativa. La risposta ad un’interrogazione depositata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Grandi, è arrivata dall’assessora alla Protezione Civile Federica Moschini. Il documento, discusso in consiglio comunale, chiedeva di investire nel prolungamento della pista d’atterraggio di La Spreta, rendendola così funzionale al decollo e all’atterraggio dei Canadair e, in seconda battuta, anche di velivoli di analoghe dimensioni di tipo turistico.