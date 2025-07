Una piazza del Popolo gremita, colma di colori delle tante città intervenute, musica e passione: così si è presentata piazza del Popolo di Faenza venerdì sera per l’inaugurazione della Tenzone Argentea, i campionati italiani della bandiera. L’evento, attesissimo, ha superato ogni aspettativa, richiamando un pubblico numerosissimo che ha affollato il cuore della città manfreda.

La serata di apertura ha visto sfilare i 21 gruppi di sbandieratori, musici e tamburini provenienti da ogni angolo d’Italia, un vero e proprio spettacolo di tradizione e abilità. L’atmosfera è stata ulteriormente accesa dalle coinvolgenti note dei Musicanti di San Crispino che dopo l’inno nazionale intonato da Barbara Bandini, hanno portato, come nel loro stile travolgente, il pubblico a improvvisare balli coinvolgenti.

Alla serata hanno portato i loro saluti l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni e il vicepresidente FISB Alex D’Amico che hanno espresso il loro entusiasmo per una manifestazione che unisce sport, cultura e territorio. Nel suo intervento di benvenuto agli atleti, accompagnatori e faentini, oltre ai tanti arrivati anche da fuori città per assistere alla serata, il sindaco Massimo Isola ha sottolineato quanto “Questa grande apertura della Tenzone Argentea rappresenta per Faenza un momento di festa e di comunità. È davvero bello vedere la città viva, piena di persone arrivate da tutta Italia per questo evento. La risposta del pubblico è stata straordinaria, c’è entusiasmo, partecipazione, condivisione. È una festa di popolo che ci coinvolge tutti, al ritmo dei tamburi, tra colori, bandiere, emozioni. Faenza è pronta ad accogliere ogni volta manifestazioni come questa, capaci di unire tradizione, sport e senso di appartenenza. Siamo orgogliosi di ospitare la Tenzone e auguriamo a tutti un bellissimo weekend di gare, ma soprattutto di incontro e amicizia”.

L’energia arrivata dal pubblico e dai partecipanti è stata palpabile, a testimonianza di una risposta eccezionale da parte della città.

Avvio delle gare con un successo di pubblico

La mattinata di sabato ha dato il via alle competizioni con le gare del singolo, che hanno visto una partecipazione massiccia. Loggiati pieni, accompagnatori entusiasti e appassionati dell’arte della bandiera hanno letteralmente invaso piazza del Popolo, creando un grande fermento che ha beneficiato anche le attività commerciali del centro oltre alle strutture ricettive. Il campo di gara, splendidamente allestito tra i due loggiati, è stato il palcoscenico di esibizioni mozzafiato.

Il programma di stasera e le finali di domenica

L’emozione continua questa sera, sabato 19 luglio, con le avvincenti performance di Grande Squadra e Musici, a partire dalle ore 20. I primi a scendere in campo saranno i Principi d’Acaja di Fossano, seguiti dagli Sbandieratori Arquatesi – Arqua Polesine, che chiuderanno la serata attorno alle 23.10.

Domani, domenica 20 luglio, la Tenzone Argentea si avvia alla sua conclusione con le gare della Piccola Squadra, che prenderanno il via alle ore 8.00 con il Sestiere di Sant’Emidio e si concluderanno con gli atleti del Borgo Don Bosco Palio di Asti.

La manifestazione culminerà poco prima di pranzo, attorno alle ore 12, con le premiazioni e la cerimonia di chiusura, che decreteranno i campioni italiani della bandiera 2025.

Un weekend indimenticabile per Faenza, che si conferma protagonista assoluta nel panorama degli eventi dedicati all’affascinante arte della bandiera.