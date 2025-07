La città di Faenza si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio e tradizione: la Tenzone Argentea, i campionati italiani della bandiera, che si terranno dal 18 al 20 luglio. Oltre 2mila appassionati sono attesi in città e affolleranno le numerose strutture ricettive del territorio per seguire le avvincenti sfide che si svolgeranno nella cornice suggestiva di una delle piazze più belle d’Italia, il cuore della città manfreda, piazza del Popolo, tra Palazzo Manfredi e Palazzo del Podestà.

Saranno 21 i gruppi in gara con 800 atleti, che si contenderanno i premi in ceramica realizzati dalla Bottega “La Vecchia Faenza” in collaborazione con Ente Ceramica Faenza.

Programma degli appuntamenti

L’apertura della Tenzone Argentea è fissata per venerdì 18 luglio alle ore 21 in Piazza del Popolo, dove per l’occasione si svolgerà la cerimonia di inizio con la serata. Condotta dalla presentatrice Laura Padovani, la serata vedrà sfilare i 21 gruppi partecipanti, provenienti da diverse zone d’Italia, mentre l’inno nazionale sarà eseguito dai Musicanti di San Crispino e cantato da Barbara Bandini.

Le gare

Le competizioni prenderanno il via sabato 19 luglio dalle 8.00 (il campo di gara è stato individuato tra i due loggiati di piazza del Popolo) e si articoleranno nelle seguenti specialità:

Singolo : a partire dalle 8.00 il primo ad aprire la competizione sarà l’atleta della Contrada San Giorgio di Ferrara. Chiuderà (alle 9.45 circa di sabato 19 luglio) il singolista del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto.

: a partire dalle 8.00 il primo ad aprire la competizione sarà l’atleta della Contrada San Giorgio di Ferrara. Chiuderà (alle 9.45 circa di sabato 19 luglio) il singolista del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto. Coppia : dalle ore 10, sarà la volta delle esibizioni degli sbandieratori che gareggeranno per la Coppia. I primi a scendere nel campo di gara saranno gli atleti del Rione Cattedrale del Palio di Asti; chiuderanno gli sbandieratori del Rione Lama di Oria (indicativamente poco dopo le 12 di sabato 19 luglio.

: dalle ore 10, sarà la volta delle esibizioni degli sbandieratori che gareggeranno per la Coppia. I primi a scendere nel campo di gara saranno gli atleti del Rione Cattedrale del Palio di Asti; chiuderanno gli sbandieratori del Rione Lama di Oria (indicativamente poco dopo le 12 di sabato 19 luglio. Grande Squadra, Musici e Piccola Squadra: la giornata di sabato si concluderà con le performance di Grande Squadra e Musici, a partire dalle 20. I primi a esibirsi saranno i Principi d’Acaja di Fossano e chiuderanno (attorno alle 23.10) gli Sbandieratori Arquatesi – Arqua Polesine. Domenica 20 luglio le gare della Piccola Squadra partiranno alle ore 8.00 con i Sestiere di Sant’Emidio; gli ultimi a sbandierare saranno gli atleti del Borgo Don Bosco Palio di Asti.

Gli organizzatori ricordano che gli orari di esibizione potrebbero essere soggetti a variazioni e la ‘chiamata’ agli esercizi nel campo-gara da parte dell’ispettore di giuria non è vincolata agli orari indicati.

La manifestazione si chiuderà domenica 20 luglio, poco prima di pranzo, con le premiazioni e la cerimonia di chiusura, previste attorno alle ore 12, al termine delle gare.

Saluti Istituzionali

“Un appuntamento – sottolineano la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini e l’assessora al Turismo della Regione, Roberta Frisoni – che porterà a Faenza centinaia di sbandieratori, atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà un’occasione unica di incontro, festa e divertimento per i tantissimi appassionati di questa tradizione antica, capace di rinnovarsi nel tempo, nella quale lo sport incontra lo spettacolo, la storia, la cultura. Un evento che rappresenta per Faenza e il suo territorio un’ulteriore occasione di visibilità e di ripartenza dopo i mesi durissimi dell’alluvione. Diamo dunque il benvenuto in Emilia-Romagna ai Campionati italiani degli sbandieratori”.

“È con grande piacere e profondo orgoglio –dice il Sindaco di Faenza, Massimo Isola– che Faenza accoglie la Tenzone Argentea, insieme a centinaia di atleti, sbandieratori, musici e appassionati provenienti da ogni parte d’Italia. L’arte della bandiera, con la sua forza simbolica, la sua bellezza coreografica e la capacità di parlare a tutte le generazioni, è da sempre parte viva e fondante del nostro patrimonio culturale”.

“Saranno tre giorni importanti per Faenza e per la Federazione Italiana Sbandieratori -spiega Maurizio Bertoni, Presidente dell’Associazione Sbandieratori e Musici del Niballo – che, dal 2026, cambierà formula dei campionati. Per Faenza è la prima volta della Tenzone Argentea, dopo il successo del 2019 con la Tenzone Aurea, e ci aspettiamo migliaia di appassionati per un evento che non è solo sportivo, ma spettacolo puro. Per rendere fruibile a tutti gli appassionati le gare sarà inoltre posizionato in piazza anche un maxischermo”.

I faentini in gara

Singolo : Raffaele Rampino Jr del Rione Rosso e Marco Bertoni del Rione Verde

: Raffaele Rampino Jr del Rione Rosso e Marco Bertoni del Rione Verde Coppia : Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba del Rione Rosso; Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani del Rione Nero

: Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba del Rione Rosso; Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani del Rione Nero Piccola Squadra : Rione Nero

: Rione Nero Grande Squadra e Musici: Borgo Durbecco

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito ufficiale dell’evento all’indirizzo www.tenzoneargentea2025.it

Questi i gruppi partecipanti alla Tenzone Argentea e le città di provenienza:

Associazione Culturale Sbandieratori e Musici Città Regia (Salerno); Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana A.S.T.A. (Asti); Borgo Don Bosco Palio di Asti (Asti); Borgo San Lazzaro – San Domenico Savio (Asti); Borgo San Panfilo (Sulmona-Aquila); Borgo San Pietro del Palio di Asti (Asti); Contrada San Giorgio (Ferrara); Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto (Asti); Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo (Faenza-Ravenna); Musici e Sbandieratori di Borgo Veneto (Padova); Principi d’Acaja – Fossano (Cuneo); Rione Cattedrale del Palio di Asti (Asti); Rione Madonna delle Stuoie (Lugo-Ravenna); Rione Santa Caterina d’Asti (Asti); Sbandieratori Arquatesi – Arquà Polesine (Rovigo); Sbandieratori Rione Lama – Oria (Brindisi); Sbandieratori Torre dei Germani – Busnago (Monza e Brianza); Sestiere di Sant’Emidio (Ascoli Piceno); Sestiere Piazzarola (Ascoli Piceno); Sestiere Porta Tufilla (Ascoli Piceno); Tempesta di Noale (Città metropolitana di Venezia).

La manifestazione è resa possibile grazie all’organizzazione del Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza, e la partnership con Unipol e la BCC ravennate, forlivese e imolese, oltre al sostegno di Faenza C’entro e Caviro e la promozione di IF (ImolaFaenza tourism company).